Flavio Insinna svelato il cachet del conduttore dell’Eredità: ecco quanto guadagna in Rai

Flavio Insinna è uno dei presentatori più ammirati della televisione italiana. Storico conduttore di Affari Tuoi, dal 2018 è al timone de L’Eredità.

Oggi, sta riuscendo a riscuotere un notevole successo proprio grazie al programma quiz di Rai 1. Ma a quanto ammonta il suo stipendio? Vediamo insieme quanto guadagna il presentatore.

A convincere Flavio Insinna a intraprendere la fortunata carriera nel game show di Rai 1 è stata la moglie del compianto Fabrizio Frizzi, Carlotta Mantovani.

La donna ha accolto positivamente la proposta della Rai avanzata al conduttore di Affari Tuoi, che era tra l’altro grande amico di Fabrizio.

Insinna, infatti, aveva mostrato titubanza nell’accettare il ruolo:

“Io ero paralizzato da mille pensieri, mi è passato il mondo nella testa. Per primo, un senso di inadeguatezza. Poi il mio pensiero è corso là: puoi mai pensare che quel gioco si chiama L’Eredità e tu lo prendi da un amico fantastico che non lo lascia per andare a fare Sanremo ma perché non c’è più?”