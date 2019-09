Flavio Insinna stregato da una corteggiatrice di Uomini e donne: al suo fianco all’Eredità

Flavio Insinna pare abbia proprio abbia scelto lei, un volto già noto al mondo dello spettacolo come compagna di avventura a L’Eredità

Sono anni che il programma di Flavio Insinna, che ha avuto tantissimi conduttori amatissimi, colleziona successi. Il gioco piace agli italiani che non rinunciano mai all’appuntamento. Sui social, dov’è molto attivo, l’abbiamo visto impegnato nel teatro e nel sociale, con iniziative volte ad aiutare i meno abbienti. Adesso, è pronto a far tornare il sorriso sulla bocca dei suoi telespettatori.

L’Eredità, Flavio Insinna aggiunge una nuova professoressa

Flavio Insinna finalmente riparte con la nuova stagione del quiz preserale più seguito di tutti i tempi, L’Eredità che ripartirà lunedì 25 settembre. Qualche novità c’è anche quest’anno: da un lato il gioco della ‘ghigliottina’ è stato confermato, così come gli ‘abbinamenti’, i ‘fantastici 4’ e i ‘calci di rigore’. Cambierà però il ‘triello’ Le sfide saranno più avvincenti.

Ci sono dei cambiamenti anche tra Le Professoresse, le ragazze che accompagnano Flavio nel gioco e hanno il compito di spiegare domande, risposte e curiosità. Il conduttore è stato stregato dalla bellezza e dalla spigliatezza di Ginevra Pisani, ex corteggiatrice della stagione 2016 – 2017 di Uomini e Donne, il celebre programma della concorrenza. Nonostante sia giovanissima, Ginevra conta anche una partecipazione nel film ‘Loro’ di Paolo Sorrentino. Tutti la ricordano come la scelta del tronista Claudio D’Angelo.

Una modella napoletana a L’Eredità

C’è da dire che Ginevra non è più impegnata sentimentalmente. I due hanno avuto una storia d’amore intensa di due anni. I due, con i loro battibecchi hanno attirato l’attenzione dei fan della trasmissione, tant’è che dopo la scelta i due sono stati seguitissimi.

A chiudere la relazione, a quanto pare però è stata proprio Ginevra Pisani, sostenendo che, dopo un viaggio all’estero, il rapporto con l’ormai ex era cambiato e non le andava più bene. Secondo le più recenti indiscrezioni, la nuova stagione del programma potrebbe prevedere una staffetta tra Flavio Insinna e Marco Liorni. Ma per adesso da Viale Mazzini nessuna conferma né smentita.

Non ci resta che aspettare sino a lunedì per vedere finalmente di nuovo in onda l’eredità.