Flavio Insinna, curiosi di scoprire chi è la sorella dell’attore e conduttore di Rai Uno? Ecco chi è Francesca Guglielmino

Flavio Insinna torna di nuovo a far parlare di lui, questa volta l’attenzione non si concentra direttamente su di lui, ma sulla sua famiglia.

Flavio Insinna, chi è la sorella

Flavio Insinna è uno dei conduttori più amati dal pubblico di Rai 1. Il presentatore infatti con la sua intelligenza, cultura e simpatia è riuscito a conquistare il pubblico della RAI.

Oggi però l’attenzione mediatica non è direttamente sulla sua personale come conduttore, ma su un componente molto importante della sua famiglia, parliamo infatti della sorella Valentina. In questi anni infatti Flavio è riuscito a farsi conoscere meglio non solo dal punto di vita professionale ma anche personale. Il suo successo infatti è nato proprio grazie alla partecipazione a Don Matteo. Ma quello che oggi fa curiosità non è è proprio lui, ma la sorella Valentina.

Chi è Francesca, sorella di Flavio Insinna?

Flavio ha sempre cercato di tenere lontano la sua famiglia con la vita professionale. Sta di fatto che in tanti dei suoi numerosi fans, sono curiosi di capire meglio chi è la sorella di Flavio. Valentina infatti è una delle persone più importanti della vita di Flavio che in tutti questi anni le è stata sempre al fianco. I due infatti si sono immortalati nell’ultima foto nel giugno del 2019, in cui il conduttore ha scritto:

“Nella foto Valentina Insinna e il suo più grande ammiratore. Auguri Vale, my sister!!”

Insomma sembra proprio che il loro legame sia sincero e puro, ma sopratutto genuino proprio come quello di un fratello e di una sorella.