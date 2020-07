Flavio Insinna, lo sfogo sulla malattia ‘Mi ha fatto curare’: la verità a distanza di anni

Pierluigi Diaco torna al centro dell’attenzione dei media dopo la reazione incredibile avuta nel corso di un incontro con Flavio Insinna. Il conduttore tv era finito al centro della bufera mediatica per alcuni video in cui perdeva le staffe.

Nel corso dell’intervista, avvenuta durante il programma di Rai 1 “Io e te”, anche Flavio Insinna si è sfogato, parlando della malattia che lo ha colpito per diverso tempo.

Flavio Insinna si è sfogato a “Io e te”, rivelando i dettagli di una malattia che lo ha colpito per diverso tempo. Si tratta della depressione, dentro il cui tunnel il conduttore Rai 1 è caduto diverso tempo fa.

A tal proposito, Insinna ha rivelato di essere riuscito a guarire anche grazie all’intervento del padre:

“Si è impuntato e mi ha fatto curare, perché non ci si deve vergognare. Io ho avuto un periodo in cui non mi sono voluto far aiutare.”