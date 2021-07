Un colpo di fulmine accaduto in studio nel 2016, Adriana Riccio è ormai da anni la fidanzata di Flavio Insinna, una storia che è nata inaspettatamente davanti alle telecamere.

I due vivono una vita molto tranquilla e soprattutto riservata, sempre molto lontano dal gossip e dai social.

Adriana, chi è la compagna di Flavio Insinna?

Come abbiamo accennato, la coppia tiene molto alla privacy, per questo raramente parlando della loro vita privata in pubblico.

Adriana Riccio, è un’ex concorrente di ‘Affari Tuoi’.

Il conduttore e la donna hanno avuto un colpo di fulmine nel 2016, davanti alle telecamere.

Lei decise di partecipare al programma come rappresentante del Veneto e la scintilla che scattò con Flavio fu una sorpresa davvero inaspettata.

Nel corso del gioco a premi, oltre a trovare l’amore, ha anche vinto 36 mila euro.

Una storia d’amore che ancora oggi è solida, i due sono sempre più affiatati.

Vivono insieme a Roma, ma non hanno figli e non ne avranno, come spiega il conduttore al settimanale Oggi:

“Avendo avuto una famiglia fantastica, non volevo costruirne una monca. Con un papà assente che parte e che riparte, e non c’è quando i figli studiano, giocano, crescono”.

Flavio Insinna parla di Adriana

Il noto conduttore ha voluto spendere qualche parolina dolce per la sua compagna, ha rivelato che Adriana è una donna che dà una forza incredibile:

“Quando parte e va a trovare i suoi al nord la casa si spegne. Il giardino s’intristisce, le cose colorate che abbiamo a casa diventano fosche e cupe. E quando torna si riaccende tutto.

L’amore per Adriana, rende Flavio davvero tranquillo e sereno, si sente “in pace con tutti”.

Flavio è davvero innamorato di lei e la descrive come una dea che lo aiuta a diventare un uomo migliore ogni giorno della loro vita insieme.

Leggi anche –> Flavio Insinna, addio all’Eredità: arriva il nuovo conduttore