Flavio Insinna ‘Suggerisce le risposte’: la tremenda accusa al conduttore dell’Eredità

Un’accusa molto forte quella mossa contro Flavio Insinna: il conduttore de L’Eredità pare abbia suggerito non troppo velatamente delle risposte

L’Eredità è uno dei conduttori più apprezzati di sempre, non solo per la sua simpatia ma anche per la sua bravura. Nonostante stia da anni nel mondo dello spettacolo,pare anche per Flavio Insinna alcune cose che accadono durante le puntate possono ancora essere motivo di stupore.Parliamo infatti di quando in una delle ultime puntata del dating show, il conduttore ha rivolto la domanda alla giovane Iole.

Flavio Insinna, imbarazzo all’Eredità.

Flavio Insinna come ogni sera, conduce il bellissimo programma su Rai 1 ricevendo sempre un riscontro positivo da parte del suo amato pubblico. In una delle ultime puntate pare però che Flavio si sia trovato un po in difficoltà con una delle concorrenti presenti nel suo programma. Il conduttore ha presentato al pubblico la giovane Iole, alla quale ha posto successivamente una domanda, come appunto da copione. A quanto pare però a sbalordire il pubblico è stata la risposta assurda data dalla giovane, nonostante il suggerimento del conduttore.

Flavio Isinna, cala il gelo in studio

Il conduttore infatti ha posto una domanda molto semplice alla giovane, alla quale non ha saputo rispondere, nonostante lo sfacciato suggerimento del presentatore. La domanda era proprio questa:

“La protagonista di quale serie tv di grande successo è stata una delle madrine di Telethon?”.

Le alternative erano:Dr. House, Beautiful, Friends e Grey’s Anatomy. Dopo una sfilza di errori da parte di altri concorrenti, le risposte rimaste erano diventate due, e la giovane Iole doveva scegliere appunto tra Friends e Grey’s Anatomy. Il conduttore per facilitare la domanda alla concorrente gli ha detto:

“Tu che sei medico, dai, siamo un po’ anche a casa tua…”. Ma Iole evidentemente non capisce il suggerimento e risponde: “Friends”

Ha risposto la giovane, lasciando il pubblico senza parole. Nonostante la domanda facilitata dal conduttore Iole non ha saputo rispondere alla domanda, molto probabilmente però era un po troppo emozionata per capire al volo il suggerimento.