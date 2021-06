Ritorna l’iconico programma di Corrado, al timone Flavio Insinna: ecco tutto quello che c’è da sapere su il Pranzo è servito!

Flavio Insinna è uno dei conduttori più amati del piccolo schermo italiano. Dopo aver chiuso in bellezza la stagione de l’Eredità ora si appresta ad una nuova, speciale avventura sempre in casa Rai: ecco di cosa si tratta, i più appassionati di tv salteranno sulla sedia!

Il Pranzo è servito, data ed orario dell’iconico programma di Corrado

La notizia è confermata e gli appassionati di Tv avranno avuto un colpo al cuore leggendo l’annuncio di un grande ritorno sul piccolo schermo. Quello dell’iconica trasmissione anni ‘80-90 “Il Pranzo è servito”.

Il programma andrà in onda a partire da lunedì 28 giugno 2021 alle ore 14.00 su Rai, nella fascia che era stata di Serena Bortone ed il suo Oggi è un altro giorno. Flavio Insinna è di certo il candidato migliore per sostituire Corrado in un programma così amato.

Ecco le novità dell’edizione 2021!

Il Pranzo è servito con Flavio Insinna: cosa cambia?

Il programma di intrattenimento ideato da Jurgens e Corrado riporta prepotentemente alla memoria l’amatissima figura di Corrado una delle colonne portanti della storia della tv italiana. Ma non solo: al timone del programma in orario di pranzo altri nomi famosi si sono avvicendati, come Claudio Lippi e Davide Mengacci.

Per i nostalgici una bella notizia: la formula del programma diretto da Valerio Fagioli non subirà variazioni, a partire dall’indimenticabile sigla.

E poi il meccanismo delle “cinque portate” con cui completare un pranzo, la ruota da girare e l’intrattenimento basato sulle abitudini a tavola degli italiani.

Accanto a Insinna vedremo nel ruolo del “maggiordomo” l’attore Maurizio Lastrico mentre spalla di Flavio sarà Ginevra Pisani che ha già avuto esperienza accanto al conduttore ne l’Eredità.

Assente al game show invece l’altra “professoressa” de l’Eredità Sara Arfaoui che ha annunciato sui social come alcuni impegni le impediscano di prendere parte a questa grande avventura ma ha ringraziato Flavio insinna e tutto lo staff.

Non resta che seguire il debutto de Il Pranzo è servito!

