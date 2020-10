Flavio Insinna fiato sospeso in diretta, brutto colpo all’Eredità

Un momento di alta tensione che ha fatto venire i brividi a tutti i telespettatori del noto gioco televisivo: ecco cos’è successo

Una puntata che ha lasciato tutti senza parole quella andata in onda ieri prima del solito Tg 1. Flavio Insinna col fiato sospeso sul finale.

Flavio Insinna, tensione alta: fiato sospeso

Chi segue l’Eredità tutte le sere si è accorto che la puntata di ieri, con Flavio Insinna al timone come di consueto, ha avuto una strana evoluzione. La tensione ha capitolato nel gioco finale, quello più seguito del noto quiz show di Rai Uno. Dopo la pausa estiva, è tornato più o meno nella sua forma pre-Covid il programma che un tempo conduceva Fabrizio Frizzi.

Il pubblico a casa è stato colpito da un finale piuttosto ‘triste’. La campionessa di ieri sembrava pronta a una ghigliottina vincente che purtroppo però non ha avuto un lieto epilogo.

Una ghigliottina che ha mozzato il fiato

Tutte le persone che da casa hanno seguito la ghigliottina, probabilmente si sono avvicinati alla parola che ha scritto la concorrente sul foglio. In realtà, anche se calzava più o meno bene con tutte, la parola purtroppo era andata.

La stessa protagonista del gioco sembrava molto convinta di averci preso. Tant’è che Flavio ha aggiunto:

“Ho visto il tuo sorriso andare via“

L’espressione di delusione, infatti, non si poteva nascondere. Una delusione ancora maggiore se si pensa che la cifra in palio era di 105 mila euro. Un’eredità accumulata grazie ad un solo dimezzamento da una cifra di partenza di 210 mila euro. Volete provare anche voi a risolvere la ghigliottina? (la soluzione è sul fondo dell’articolo). Le parole in gioco erano:

Bambini Quartiere Giuridico Ritiro Usato

La concorrente ha scritto la parola: GIOCO. Ma la soluzione purtroppo non era quella. Flavio molto colpito ha confessato:

“Vorrei poter cambiare la risposta. Ho visto i tuoi occhi spegnersi…Ci sono gli autori e il notaio, purtroppo non posso cambiare la risposta”

La soluzione del gioco, invece era NEGOZIO. Voi l’avete indovinata? Sicuramente anche voi come la conduttrice avrete pensato per prima alla parola gioco.