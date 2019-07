Flavio Insinna ‘La mia carriera non andrà avanti’: l’addio dopo l’Eredità

Flavio insinna la confessione sul suo futuro in televisione: “La mia carriera non andrà avanti…”, ecco le parole del conduttore romano in un’intervista al settimanale Nuovo

Il volto de ‘Eredità, Flavio Insinna, ha svelato quale sarà il suo futuro in televisione. Una rivelazione che ha lasciato il popolo del web senza parole.

In una recente intervista al settimanale Nuovo, il conduttore romano ha parlato della sua carriera e del suo percorso all’interno del programma di Rai Uno ‘L’eredità’. Flavio Insinna è al timone del quiz show dallo scorso anno e, dopo un inizio incerto in termini di ascolti, è riuscito a conquistare il pubblico grazie alla sua simpatia e sottile ironia. Con il tempo, si è fatto conoscere e apprezzare sul piccolo schermo e anche quest’anno sarà nuovamente alla conduzione de L’Eredità per la gioia de suoi numerosi fan.

Durante l’intervista al settimanale citatato, il comico romano ha risposto alla domanda del giornalista che gli chiedeva il perchè in passato ha più volte dichiarato che è pronto a cambiare vita. Per quale motivo? Flavio Insinna, senza troppi giri di parole, ha risposto alla sua domanda affermando:

“La mia carriera non andrà avanti fino a 80 anni. Non sono certo Pippo Baudo.”

Il conduttore romano poi ha precisato che non gli manca un programma in prima serata in quanto questi sono più adatti a Carlo Conti e Milly Carlucci:

“No, quella è per Carlo Conti e Milly Carlucci. Io sono un uomo televisivo da resistenza, mi piace il quotidiano.”

Il conduttore romano torna con Prodigi

Dopo una stagione ricca di successo, il conduttore romano tornerà nuovamente con Prodigi- La musica è vita, programma della Rai. Un evento molto importante realizzato in collaborazione con UNICEF ed Endemol Shine Italy.