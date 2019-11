Flavio Insinna ‘All’Eredità fingo, recito una parte’: l’amaro sfogo, il retroscena sul programma

Flavio Insinna ha lasciato tutti senza parole con il suo sfogo. Il conduttore dell’Eredità ha rivelato un retroscena: ‘Fingo sempre, recito una parte’

Flavio Insinna è uno dei conduttori più stimati e amati dal pubblico di Rai 1. La sua conduzione de L’eredità lo ha fatto amare ancora di più dal suo ampio pubblico.

Flavio Isinna la nuova Stagione dell’Eredità

La conduzione del programma de L’Eredità per Flavio Insinna sembra andare nel verso giusto. Il conduttore infatti è stato riconfermato per l’ennesima volta all’interno del programma, ma a quanto pare non tutti sono d’accordo. Il conduttore infatti, secondo alcuni utenti del web, non sembrano apprezzare la presenza di Insinna nel programma di Fabrizio Frizzi.

Il conduttore infatti in una recente intervista ha voluto sottolineare che il suo ruolo all’interno del programma è molto faticoso. Flavio infatti ha confermato che il ruolo del conduttore gli sta un po stretto proprio perché lui è nato innanzitutto come attore:

“L’Eredità è di Carlo e di Fabrizio. Il mio camerino è quello di Fabrizio. Che a settembre 2018 avessi la certezza che sarebbe andata bene, no, non posso affermarlo. Non ho neanche la certezza che l’ascolto di domani sia buono, ma è il bello di questo mestiere, altrimenti sai che noia? Io non sono un conduttore, io sono un attore. A L’Eredità recito la parte del conduttore, fingo”.

Insinna infatti spiega che fare il conduttore è difficile sopratutto chi come lui vuole piacere al pubblico.

Insinna pronto per Ballando con Le stelle

Il conduttore però pare che la strada della recitazione la stia mettendo un po’ da parte dedicandosi addirittura al ballo. Flavio infatti è stato invitato a partecipare alla nuova edizione di Ballando con le stelle. Insomma il conduttore pare che sarà un concorrente del programma a tutti gli effetti.

Lo stesso conduttore a BlogoTV ha affermato di essere prontissimo a partecipare alla nuova edizione di Ballando con le stelle, condotto dalla bravissima Milly Carlucci.