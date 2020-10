Ufficiale, Flavio Insinna ESCLUSO dal suo programma: colpa di Striscia La Notizia

Il celebre presentatore tv è stato escluso dalla conduzione di una storica trasmissione. Al suo posto, subentra un volto di punta di Rai.

Dopo le polemiche scoppiate per i fuorionda sfogo di Flavio Insinna, Rai non è riuscita a inserirlo di nuovo in palinsesto.

Flavio Insinna escluso dalla conduzione

Nelle ultime ore sta circolando una notizia a dir poco clamorosa che coinvolgerebbe la Rai. A lanciarla il sito di Blogo, che ha parlato di un ritorno in onda della trasmissione “Affari tuoi“.

Si tratterebbe di alcuni speciali, che verranno trasmessi in prima serata su Rai 1 e che vedranno al timone il celebre volto di punta dell’azienda, Carlo Conti.

Alla conduzione non ci sarà, quindi, il presentatore storico dello show, Flavio Insinna, che era finito al centro della bufera mediatica per alcuni sfoghi fuorionda.

Veri e propri stravolgimenti in casa Rai

Pare proprio che Flavio Insinna non tornerà alla conduzione di Affari Tuoi. La Rai avrebbe voluto evitare di riposizionare Insinna nella trasmissione che gli aveva causato tanti problemi.

Gli Speciali di Affari tuoi saranno quindi condotti da Carlo Conti e verranno trasmessi nelle serate del sabato, tra i mesi di gennaio e febbraio 2021.

L’esclusione di Flavio Insinna sta facendo molto discutere ed è soltanto il primo dei grandi cambiamenti adottati da Rai per il nuovo anno televisivo.

Molte trasmissioni, ad esempio, verranno addirittura cancellate, e vari personaggi verranno esclusi dai palinsesti. Tra questi, spunta il nome di Mara Venier, che pare che presto abbandonerà Domenica In.

Al suo posto, potrebbe subentrare ancora una volta Carlo Conti, che è un vero e proprio cavallo di battaglia che la Rai è pronta a schierare soprattutto nei momenti di difficoltà.

Chissà che i vertici non optino, però, per un’altra donna, che riesca in qualche modo a tenere testa agli ascolti di Mediaset con la conduttrice Barbara D’Urso.