Le professoresse abbandonano lo studio, Flavio Insinna disperato: ecco cos’è successo

Brutta notizia per Flavio Insinna: all’Eredità cambiamenti significativi. L’addio delle professoresse scuote il conduttore

Flavio Insinna è uno dei conduttori più amati e apprezzati di sempre. Il presentatore romano, infatti, è entrato nelle case delle persone con molta eleganze e simpatia. Il conduttore infatti è uno dei più apprezzati della televisione italiana e dal pubblico italiano.

Flavio Insinna blocca la trasmissione

Un periodo per niente semplice per noi italiani, sopratutto per i lavoratori della televisione.Come ormai molti sanno, l’Italia è in un periodo per niente facile, a causa dell’epidemia da Corona Virus che purtroppo sta mettendo in ginocchio non solo l’economia, ma sopratutto la salute di milioni di italiani.

Le misure di sicurezze infatti sono misure da adottare subito, partendo appunto dalla distanza di sicurezza di un metro, lavare le mani spesso con una soluzione alcolica ed evitare il contatto fisico con le persone. Cosi infatti molti programmi televisivi hanno dovuto eliminare dal proprio programma il pubblico in studio, rispettando le regole imposte dal Governo negli ultimi giorni.

Insinna, misure di sicurezza per L’Eredità

Tutto è successo nell’ultima puntata trasmessa da Rai 1, dove il conduttore ha parlato del problema che sta affliggendo l’Italia. Parliamo proprio del Corona Virus, dove Flavio ha spiegato che le puntata del programma andranno avanti, ma senza pubblico.

Ma Flavio non è l’unico conduttore ad adottare delle misure di sicurezza, facendo partecipare al programma solo persone residenti nella Capitale.

Il conduttore dell’Eredità rifatti ha avvisato a tutti i suoi telespettatori, che purtroppo non ci sarà più un pubblico durante le puntate. Una misura di sicurezza giustissima se si pensa che questo potrebbe evitare ancora la diffusione del virus che purtroppo sta colpendo il nostro paese. Anche le professoresse, come hanno precisato sui social, hanno preferito evitare l’esposizione al virus e al potenziale contagio.