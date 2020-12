Flavio Insinna svela il motivo per cui non ha potuto avere figli:...

Il conduttore de L’Eredità ha svelato i suoi segreti più profondi nel corso di un’intervista, nella quale ha parlato della paternità.

Conosciamo tutti Flavio Insinna e ogni sera abbiamo modo di vederlo su Rai 1, mentre ci intrattiene a L’Eredità.

Non si conosce molto della vita del conduttore televisivo, che si recente si è confessato in una lunga intervista.

Nel corso della chiacchierata, Insinna ha parlato anche della paternità.

L’amore per Adriana Riccio

Flavio Insinna è legato sentimentalmente, da anni, con Adriana Riccio. I due si sono conosciuti durante una puntata di Affari Tuoi, il programma di cui prima era conduttore.

Dal loro incontro, la coppia è diventata davvero inseparabile e oggi vive insieme, lontana da occhi indiscreti, cercando di mantenere incolume la propria privacy.

Flavio Insinna, proprio per la sua riservatezza, ha parlato raramente della donna e della loro intenzione di avere dei figli.

Adesso, però, il conduttore ha deciso finalmente di svelare tutto.

Flavio Insinna si confessa sulla paternità

Il conduttore Flavio Insinna è stato da poco ospite del programma di Caterina Balivo alla quale ha rivelato alcuni dettagli scottanti sulla sua vita privata.

Uno in particolare, riguarda il suo desiderio di diventare padre:

“Sì non ho avuto un figlio, ma non è un cappotto, che si esce e si compra: non è successo, sono successe tante altre cose… un altro po’ e faccio il salto, divento direttamente nonno”

ha dichiarato Insinna, che ha manifestato la sua volontà di diventare padre.

Allo stesso tempo, però, ha rivelato che probabilmente lui e Adriana Riccio non diventeranno genitori.

Una rivelazione, quella di Flavio Insinna che cela dolore e rimorso. Non è detto, però, che il conduttore non diventerà padre in futuro. Noi rimaniamo in attesa!