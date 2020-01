‘È morto’ L’addio doloroso durante la puntata, Flavio Insinna: commozione in diretta, la dolce dedica

La puntata di sabato a L’Eredità,è stata una puntata ricca di sorprese. La campionessa in gara Valentina, infatti è riuscita ad indovinare la parola esatta alla ghigliottina, ovvero il gioco finale del programma.

Durante la puntata finale del gioco che ogni sera va in onda su Rai 1, Valentina la campionessa in carica è riuscita ad indovinare la parola del gioco finale portando a casa circa 210 mila euro. La sua è stata una vittoria meritatissima tanto che il pubblico le ha dedicato una splendida standing ovation.

Una vittoria che ha lasciato il pubblico entusiasta, ma Valentina ha voluto dedicare questa splendida vittoria ad una delle persone più importanti della sua vita.

La giovane rifatti durante i festeggiamenti ha voluto dedicare un pensiero al suo dolcissimo nonno.

Il conduttore infatti, durante i festeggiamenti per la vittoria della bravissima Valentina si è commosso insieme alla concorrente. La giovane infatti nel pieno dei festeggiamenti ha fermato Flavio per dedicare questa sua straordinaria vittoria a suo nonno:

La giovane visibilmente commossa ha spiegato al conduttore quanto fosse stato importante la presenza del nonno nella sua vita:

“E’ grazie a mio nonno che ho partecipato a L’Eredità”

“Dodici anni fa mio nonno mi ha detto: “Se parteciperai a L’Eredità, vincerai”. Lui non ha fatto in tempo a vedermi, perché non c’è più, ma devo dirgli grazie se oggi sono qui ed ho vinto”