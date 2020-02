Flavio Insinna, malore a l’eredità ‘Stai per svenire?’: ecco cos’è successo alla concorrente

Flavio Insinna, malore a l’eredità ‘Stai per svenire?’: ecco cos’è successo alla...

L’Eredità è uno dei programmi più amati dagli italiani. Il pubblico in studio e a casa tesi durante la diretta per il malore: ‘Stai per svenire?’

L’Eredità è senza dubbio tra i programmi più seguiti e amati dal pubblico italiano, letteralmente conquistato dal Quiz Show, un tempo condotto da Fabrizio Frizzi ed oggi, dal talentuoso Flavio Insinna.

Una puntata indimenticabile quella andata in Onda lo scorso 25 Febbraio 2020, dopo la vittoria, tensione nello studio del Quiz Show. Scopriamo di più.

Flavio Insinna: ‘Stai per Svenire?’

Una puntata davvero memorabile quella andata in onda il martedì grasso di Carnevale. Il motivo? Benedetta cede il trono a Barbara la quale si è configurata come la nuova vincitrice in carica de L’Eredità.

Dopo aver indovinato la parola durante il gioco de la ‘Ghigliottina’ a seguito del quale ha vinto ben 95 mila euro in gettoni d’oro, la campionessa in carica si alza per festeggiare insieme al conduttore la grande vittoria.

Barbara incredula per quanto accaduto si mostra emozionatissima al pubblico de L’Eredità, e al quanto disorientata, al punto da ‘temere’ un malore per la troppa emozione, al che Flavio Insinna esclama, seppur ironicamente:

‘Avvertimi se stai per svenire’

Flavio Insinna sulla nuova campionessa: ‘Meravigliosa! Questo è solo l’inizio’

Dopo essere stata incoronata campionessa de L’Eredità indovinando a La Ghigliottina la parola Inizio, il presentatore fa i suoi complimenti a Barbara, che ha invitato a riguardare la puntata per poter godere del suo bellissimo sorriso, poi asserisce:

‘inizio, perchè questo è solo l’inizio della nostra meravigliosa Barbara a L’Eredità!’

ha detto il conduttore prima di invitare ai saluti e dare la linea al Tg1. Una puntata davvero indimenticabile per Barbara. Che sia tra i volti iconici di questa edizione 2020 del celebre quiz show? Staremo a vedere.