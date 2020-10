Flavio Insinna ridicolizza la concorrente impreparata ‘Ma ti sei esercitata mai?’

In occasione della ghigliottina, c’è stato un divertente scambio di battute tra il conduttore romano e la nuova campionessa.

Non mancano mai momenti di sano divertimento in studio. Tutto merito anche della grande simpatia di Flavio Insinna che, come ogni sera, entra nelle case degli italiani regalando intrattenimento ma soprattutto sorrisi.

Nell’ultima puntata del quiz show di Rai Uno, c’è stato un divertente scambio di battute tra il conduttore romano e la nuova campionessa: ecco cosa è successo.

L’Eredità, l’esilarante ghigliottina

Si conferma, anche quest’anno, uno dei programmi più amati del piccolo schermo. Tutto merito anche dei conduttori che sono stati al timone de L’Eredita tra questi anche Flavio Insinna.

Dopo la scomparsa del compiano Fabrizio Frizzi, è divenuto il conduttore del quiz show di Rai Uno e, a piccoli passi, è riuscito a conquistare il pubblico a casa grazie alla sua spiccata ironia e simpatia.

Come ogni sera, entra nelle case degli italiani con argomenti riguardanti diverse categorie e, di certo, non mancano momenti esilaranti proprio come è successo in una delle ultime puntata. Il siparietto in studio scatena l’ilarità dei telespettatori.

Lo scambio di battute tra il conduttore e la campionessa

La nuova campionessa Manuela è giunta alla ghigliottina, dove nella scorsa puntata erano in palio ben 18.750€. Partendo dai cinque indizi, ossia ‘sguardo’, ‘partenza’, ‘tempo’, ‘tavolino’ e ‘innamorato’, la concorrente ha dato come risposta ‘ULTIMO’.

Prima di svelare la risposta corretta, il conduttore romano si è rivolto a lei:

“Da casa ti sei esercitata ogni tanto con la ghigliottina? Voglio sapere solo questo. Non ti chiedo com’è andata adesso”.

La sua risposta ha spiazzato tutti:

“Non ho mai indovinato una parola! Sono sincera: non dico come altri ‘a casa la indovino sempre’ perché non è così”.

Il conduttore romano, ridendo, ha quindi commentato ripetendo più volte: “Perfetto, perfetto… perfetto”.

La campionessa, infatti, non è riuscita a dare la risposta corretta ossia ‘PERSO’.