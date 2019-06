Lotta contro malattie del sangue, Flavio Insinna e l’appello che commuove i fan

Flavio Insinna non ha potuto fare a meno di coinvolgere i social nella sua battaglia. Ecco cosa ha scritto il conduttore de L’Eredità

Il conduttore de L’Eredità è molto sensibile. Nonostante un passato televisivo con macchie di turbolenza, il conduttore ha dimostrato ampiamente di essere davvero un ottimo professionista e di avere le carte in regola per farsi amare, stimare e volere bene.

Flavio Insinna, la battaglia contro le malattie ematologiche

Il presentatore ha preso in ‘eredità’ non solo il posto di Fabrizio Frizzi, facendo da timoniere al noto quiz di Rai uno, ma anche il suo posto nelle associazioni che nascono per aiutare i più deboli o i malati. Flavio Insinna ha voluto dare anche questa volta un suo contributo aiutando l’associazione A.P.E. che si occupa nello specifico di aiutare e sostenere i pazienti affetti da malattie ematologiche e ovviamente le loro famiglie.

Il conduttore, sui social, ha lanciato una sorta d’appello, per stimolare la generosità di tutti. Ovviamente, sono necessarie molte donazioni affinché il progetti dia buoni risultati. L’appuntamento con il conduttore è fissato per il 4 luglio, alle ore 19,30 presso il Casale di Ter di Quinto– Via Federico Caprilli, 11- Roma. Con soli 30 euro si possono aiutare tante persone se il gesto lo facciamo tutti.

Flavio con il post su Instagram commuove i fan

Con il video caricato su Instagram, Flavio Insinna ha commosso i suoi fan. Il suo cuore grande è ormai una certezza. Dalla Tv percepiamo il suo lato comico, la battuta sempre pronta, ma la sua verve dolce e sensibile spesso passa inosservata. E’ con gesti piccoli e grandi come questi che un artista si può veramente definire tale.

Flavio, infatti, ha prestato il suo volto all’associazione per promuovere la ricerca e fare del bene. Un esempio per tutti i colleghi vip che possono fare qualcosa anche solo con la loro presenza, stimolando le persone a fare donazioni per chi purtroppo ha la sfortuna di nascere e avere nel corso della vita queste malattie.