Frasi spunte dalla spettatrice, Flavio Insinna censura l’inquadratura a L’Eredità: imbarazzo in diretta

Flavio Insinna e lo strano caso a L’Eredità: allusioni spinte nella lettera della telespettatrice? Il conduttore sbotta

Flavio Insinna è sempre stato un personaggio molto apprezzato della televisione italiana. Il conduttore romano ha raggiunto l’apice della notorietà con la direzione di “Affari tuoi” il game show d’intrattenimento di Rai 1.

Sono ormai 3 anni che Insinna non è più al timone del programma in questione, ma dal 24 settembre del 2018 conduce L’Eredità. Il quiz show di Rai 1 va in onda tutti i giorni, nella fascia oraria compresa tra le 18.45 e le 19.55 e registra spesso record di ascolti.

Il curioso caso a L’Eredità

In quest’ultimo periodo, L’Eredità era stato sospeso per via dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, ma adesso ha ripreso con la rituale messa in onda. Il pubblico della trasmissione, sempre molto attento ai dettagli, ha notato un fatto molto particolare che si è verificato in una delle ultime puntate.

Gli autori del quiz show di Rai 1 sono stati costretti a ideare un modo per coinvolgere gli affezionatissimi al programma. Il format ha dovuto mutare per adattarsi alle restrizioni legate alla fase 2 e si è deciso di far leggere, in diretta, ad Insinna alcune lettere dei telespettatori più appassionati.

Flavio Insinna sbotta

In una delle ultime puntate andate in onda, è arrivato il turno di Dalila dalla Campania, che non perde un appuntamento con la trasmissione di Rai 1 assieme a sua madre.

La lettera della donna, però, si è rivelata essere molto particolare. Flavio Insinna è apparso basito durante la lettura e ha addirittura sbottato:

“Non inquadratela troppo!”.

Il conduttore si riferiva alla lettera. Come mai non doveva essere inquadrata? A saziare la curiosità dei telespettatori ci ha pensato lo stesso Insinna.

Il presentatore, poco dopo, ha rivelato che la lettera fosse piena zeppa di complimenti al conduttore e che, inoltre, avesse pure un bacio impresso con il rossetto.