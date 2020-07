Flavio Insinna, l’addio della fidanzata ad un passo dalle nozze: il motivo della separazione dall’ex

Quali sono i motivi per cui Flavio Insinna e la sua ex fidanzata Maria Grazia si sono detti addio ad un passo dall’altare? Le motivazioni del perchè è finita.

Flavio Insinna oggi ha una felice storia, ma fino a poco tempo fa si parlava dell’ex fidanzata Mariagrazia che l’ha lasciato ad un passo dall’altare. Ha fatto molto scalpore l’annullamento, ma quali sono le motivazioni di questa rottura?

Flavio Insinna e il matrimonio annullato

Le pubblicazioni di matrimonio erano state affisse Sull’albo pretorio del Comune di Milano l’8 agosto 2016 dove viveva Mariagrazia pochi giorni prima della celebrazione della cerimonia. La donna lavorava nel mondo della televisione, come collaboratrice del programma di Rai3 Che Tempo Che Fa e non ha mai spiegato il perché di quest’improvviso annullamento, restando proverbialmente molto riservata.

Le motivazioni dell’addio

In molti continuano a chiedersi il motivo di questo clamoroso annullamento, ma nessuno dei due ha mai voluto spiegare, ritenendo privata la cosa. Infatti Flavio è arrivato a cancellare tutte le interviste che erano previste per presentare dei suoi lavori, proprio per evitare di dover parlare dell’argomento.

Uno dei nuovi show di cui avrebbe dovuto parlare in queste interviste, vedeva la presenza di Mariagrazia nella redazione. Ovviamente nell’ambiente tutti sapevano che erano una coppia, la cosiddetta storia seria, ma nessuno dei due amava apparire in pubblico. Erano molto riservati e in ambito lavorativo si mantenevano sul professionale, al punto che non abbiamo foto che li ritraggono come una normale coppia.

La loro storia era sicuramente molto importante vista la durate molto lunga. Flavio Insinna era uno scapolo impenitente, diventando molto serio per Mariagrazia. Questo ha lasciato interdetti tutti quelli del suo staff. Ciò che ha colpito è stato il brusco annullamento di tutto. Molto colpiti sono stati anche i fan, che hanno saputo rispettare la privasy della coppia scoppiata.