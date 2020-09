Flavio Briatore è tornato alla ribalta e allo stile di vita agiato di cui ha sempre goduto. Nemmeno il Covid è riuscito a stravolgere il proverbiale lifestyle del businessman torinese.

La vita di sempre si è riaffacciata, quasi uguale ma con qualche mascherina in più, a Flavio Briatore. Alla fine, il settantenne piemontese ce l’ha fatta e, dopo un lungo periodo di isolamento, è tornato al suo tran tran.

Guarito dal Covid-19, il manager del Billionaire ha ripreso in mano la sua quotidianità ed è tornato a farsi i beati affari suoi. Mister Briatore ha effettuato i dovuti test e tamponi ed è risultato negativo al virus.

Dopo le dimissioni dell’Ospedale San Raffaele di Milano, il noto imprenditore ha trascorso 14 giorni di isolamento obbligatorio presso la dimora milanese della sua amica Daniela Santanchè. Ma adesso come sta passando le giornate Flavio Briatore?

La domanda potrebbe lasciare presagire attività mondane e uno stile di vita da nababbo. E in effetti, il manager del Billionaire non ha più alcun motivo per non tornare alla sua libertà.

Flavio Briatore torna alla quotidianità: la fuga-lampo documentata sui social

Il brillante imprenditore torinese ha preso le valigie e si è trasferito con un volo-lampo nella sua città preferita: Montecarlo. Per il dinamico settantenne non è più tempo di restare segregati tra le mura di casa.

L’ex manager di Formula Uno si è divertito a filmare la sua passeggiata nel Principato di Monaco con il suo costoso smartphone e ha condiviso tutto sui social. Un dettaglio è saltato immediatamente agli occhi dei fan: dopo la sua odissea virale, Briatore indossa costantemente la mascherina.

Il popolo dei social ha colto la palla al balzo per brutalizzarlo e puntargli il dito contro. Sembra proprio che sia in corso una forma di colpevolizzazione nei riguardi dell’imprenditore. Ma in fondo si sa, è guerra ai vip che provano a tornare alla normalità dopo il Covid-19.