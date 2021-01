Flavio Briatore sul vaccino: l’annuncio che affossa i negazionisti

Il famoso imprenditore, ancora una volta, riesce a creare polemica: con le sue ultime parole sul vaccino Flavio Briatore ha stupito il web.

L’ex di Elisabetta Gregoraci torna a creare polemiche. Flavio Briatore questa volta tocca un tema caldo che interessa tutta l’Italia.

Non si è accontentato di un commento sottovoce, Flavio ha preso una posizione netta e lo ha gridato sui social senza curarsi delle conseguenze.

Flavio Briatore e il pensiero sui vaccino

Sicuramente il suo nome è celebre anche nelle cronache rosa, nonostante Flavio Briatore abbia uno stile di vita e un lavoro che facciano parlare di lui anche in altri settori. L’imprenditore, infatti, è proprietario di tanti e noti locali come il Twiga, il Billionaire e lo yacht Blue Force.

Dal People with Money è stato persino definito l’imprenditore più pagato dell’anno, ci riferiamo ovviamente al 2020, con un fatturato di oltre 58 milioni di dollari.

È partito da una carriera da assicuratore a Saluzzo ma ha poi mirato molto in alto centrando il mirino.

Quando si trasferì a Milano divenne prima direttore commerciale e poi quello esecutivo della Formula 1 Benetton e successivamente della Renault.

Nemmeno al fascino del calcio è riuscito a resistere: nel 2007 ha acquistato, infatti, il team del Queens Park Rangers. Di certo le sue relazioni sentimentali sono quelle che hanno fatto di lui un personaggio molto chiacchierato.

Per 3 anni è stato con Naomi Campbell, poi con Heidi Klum da cui ha avuto una figlia e infine, tra le più note, la nostrana Gregoraci che ha sposato e dalla quale ha avuto un figlio.

Ma ciò che sta facendo chiacchierare tanti siti, sono le parole che l’imprenditore ha usato contro il Governo, in particolare sulla faccenda Coronavirus. Sul tema si è sempre mostrato polemico e scettico.

Briatore pro Vaccini

Nonostante la sua forte incredulità sull’esistenza del Virus ma soprattutto della sua pericolosità, oggi Briatore si fa portavoce e promotore della campagna di vaccinazione contro il Covid-19.

L’uomo ha invitato i suoi follower a seguire scrupolosamente le regole dettate nell’ultimo DPCM per ridurre al minimo i contagi in attesa delle dosi di vaccino per tutti.

In verità, il suo appello, arriva dopo un sondaggio indetto sui suoi social chiedendo ai suoi fan se si sarebbero fatti o meno il vaccino. Il 70% degli utenti ha risposto in modo favorevole: quindi lo sprono non poteva che andare su quella strada. Queste le sue parole:

“Io mi vaccinerò non appena sarà il mio turno “

Un messaggio importante che serve a sensibilizzare un’altra importante fetta della popolazione.