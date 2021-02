Flavio Briatore rinfresca il look e i fan non lo riconoscono: eccolo...

Impegnatissimo come sempre, Flavio Briatore trova il tempo per regalarsi un nuovo hair look, drastico e impensabile. I suoi followers, malgrado la metamorfosi, continuano a trovarlo charmant.

C’è chi taglia i capelli per dire addio a spiacevoli parentesi del passato e chi, invece, per dare una rinfrescata al proprio look. È il caso del noto imprenditore Flavio Briatore.

Il celebre businessman piemontese ha regalato ai suoi 945 mila followers un nuovo motivo per scatenare la loro loquacità: un inaspettato e gradito cambio look.

Flavio Briatore dà un taglio con il passato? L’imprenditore sfodera un nuovo hair look

Spesso la voglia di apportare modifiche al proprio taglio di capelli è la naturale conseguenza di una rivoluzione interiore. Qualcosa scatta dentro e si percepisce la necessità di esternarla anche fuori, attraverso l’aspetto estetico.

I capelli e la barba, da sempre legati alla seduzione maschile, sono a tutti gli effetti l’espressione di virilità, in grado di proiettare la propria mascolinità. E Flavio Briatore sembra proprio non volere rinunciarci.

Come ha reagito il popolo dei social al taglio super corto di Mister Briatore? Dando uno sguardo ai commenti da lui ricevuti, sembra che i fan abbiano gradito il nuovo hair look.