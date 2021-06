Non è mai troppo tardi per uno sfottò a Flavio Briatore. A metterlo a segno ci pensano i perdigiorno del web, che con il loro sarcasmo becero umiliano l’esimio imprenditore piemontese.

Sul profilo Instagram di Flavio Briatore accade di tutto: ironie fuori luogo, frecciatine caustiche, osservazioni sprezzanti. E tra gli argomenti forti di questi ultimi giorni troviamo le sue vacanze in barca.

Uno degli ultimi scatti fotografici di Mister Briatore è stato inondato di commenti tanto sarcastici quanto provocatori. Nel mirino degli haters, la sua non più veneranda età:

I leoni da tastiera non guardano in faccia a nessuno. Irridono il settantunenne torinese e alimentano polemiche sterili:

Gli internauti si appigliano a dettagli irrilevanti e avanzano le loro critiche sferzanti. Flavio Briatore, con il suo proverbiale self control ed eleganza, incasserà l’ennesimo insulto e si farà grasse risate.

Ma che esagerazione e cattiveria contro Falvio Briatore…Ma volete lasciarlo in pace una buona volta?Ma che vi ha fatto?Smiling face with open mouth and cold sweat avrà diritto di trascorrere le sue giornate in barca oppure deve dare conto a voi??

— Hope 😇 angel (@hopeangel365) June 29, 2021