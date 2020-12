Flavio Briatore ha anche una figlia, avete mai visto la sorella di Nathan?

Nathan Falco non è l’unico figlio di Flavio Briatore. L’imprenditore ed ex della Gregoraci ha anche una figlia bellissima. Ecco chi è.

Flavio Briatore non è solo il papà di Nathan Falco, avuto dall’ex moglie, Elisabetta Gregoraci.

L’imprenditore, infatti, diversi anni fa, ha avuto una relazione con la top model tedesca Heidi Klum, dalla quale è nata una figlia, di nome Leni.

La ragazzina, dunque, è la sorella maggiore del giovane rampollo. L’avete vista in foto? È un’autentica bellezza.

Flavio Briatore, la figlia Leni

Oltre a Nathan Falco, avuto da Elisabetta Gregoraci, Flavio Briatore è il padre anche di una splendida figlia, avuta da Heidi Klum.

La modella tedesca e l’imprenditore italiano ebbero una relazione e, nel 2004, nacque a New York, Helene Boshoven Samuel, chiamata semplicemente Leni.

La ragazza fu adottata dall’ex marito della madre, il cantante Seal. Ha anche altri fratelli: Henry Günther Ademola Dashtu (15 anni), Johan Riley Fyodor Taiwo (13 anni) e Lou Sulola (10 anni).

Flavio la vede – di tanto in tanto – e la sente, mantenendo un ottimo rapporto sia con la figlia che con l’uomo che ha deciso di adottarla.

Leni Klum, una vera star sui social

La figlia di Heidi Klum ha un account social verificato su Instagram molto seguito.

Sul popolare social network, la ragazza si chiama Leni Klum – riprendendo il cognome della madre – sul quale pubblica tanti selfie e foto della sua vita quotidiana.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Leni Klum (@leniklum)



Non si sa che intraprenderà la carriera di indossatrice e top model come la madre, alla quale somiglia moltissimo come potete vedere voi stessi.

Bionda, occhi azzurri e un visino che spacca lo schermo: anche se la sua carriera non è ancora definita, sicuramente Leni ha tutte le carte in regola per poter lavorare nel mondo della moda.

Inoltre, ha una madre top model, che sicuramente potrà consigliarle il percorso professionale che si adatti maggiormente alle sue aspirazioni di vita.