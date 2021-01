Flavio Briatore, vita in pericolo: prova estrema a Dubai

Flavio Briatore si è sottoposto a una prova estrema a Dubai. Vita a rischio: ma l’imprenditore è temerario. I fan preoccupati sui social.

Ha deciso di mettere a rischio la propria vita, per intrattenere il pubblico presente in un suo locale. Parliamo di Flavio Briatore, il quale non ci ha pensato due volte e ha partecipato a uno spettacolo molto pericoloso.

L’imprenditore ha augurato ai fan l’inizio di un buon anno, nonostante l’emergenza COVID-19 non sia ancora completata del tutto. Da Dubai, Briatore continua a curare i suoi affari.

In città, c’è anche l’ex moglie, Elisabetta Gregoraci. Chissà se il suo gesto estremo l’ha fatto per attirare l’attenzione della mamma di suo figlio Nathan Falco…

Flavio Briatore, gesto estremo a Dubai

Al Billionaire di Dubai, Flavio Briatore si è reso protagonista di uno spettacolo molto pericoloso. L’imprenditore, infatti, ha adagiato la propria schiena a una ristretta parete rossa, diventando il bersaglio di coltelli vaganti.

Lo show, organizzato da un professionista, ha fatto spaventare un po’ i fan, che hanno temuto per la sua vita, visto che resta uno spettacolo molto rischioso, nonostante sia organizzato da un esperto del mestiere.

L’uomo – in questo modo – ha voluto attirare l’attenzione di Elisabetta Gregoraci, sua ex moglie, che era anche lei presente nella città di Dubai? Chissà, ma l’ipotesi non è del tutto da scartare.

Elisabetta Gregoraci a Dubai, ritorno di fiamma?

Dopo l’esperienza vissuta al Grande Fratello VIP, Elisabetta Gregoraci è volata a Dubai, città nella quale l’ex marito Flavio ha un Billionaire, che resta il suo preferito.

Dopo lo show pericoloso al quale ha partecipato, i due si sono rivisti? La curiosità dei fan è davvero tanta. In molti sperano, infatti, di poterli rivedere di nuovo insieme, visto che condividono un figlio, Nathan Falco che è sempre in giro col papà.