Flavio Briatore dimentica la Gregoraci per la modella più BELLA del mondo

Uno come lui riesce ad ammaliare tutte le donne che vuole. Flavio Briatore però punta al massimo: alla regina di tutte le modelle.

Dopo la relazione con Elisabetta Gregoraci, Flavio Briatore non ha avuto relazioni caratterizzate da sentimenti sinceri e duraturi nel tempo. Trovare il vero amore non è facile soprattutto per chi come lui può contare su un’ottima posizione economica: difficile capire quando l’interesse va oltre la ricchezza!

Le donne che lo corteggiano però non sono mai mancate nella sua vita con e senza la Gregoraci. Adesso che è single, sul suo profilo instagram, commenti e like di donne si sprecano in quantità. Uno su tutti però ha attirato l’attenzione del web.

Flavio Briatore, cuori sospetti con la regina delle top model

Sicuramente il fascino per attirare le donne più belle del pianeta non gli manca. Flavio Briatore ha avuto tante donne più o meno importanti nella sua vita che in quanto a bellezza potevano competere con Elisabetta ad armi alla pari. Insomma, non ha gusti facili ma di certo ha gusto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Flavio Briatore (@briatoreflavio)



In questi periodi caratterizzati dalle restrizioni, il tempo da passare a casa sui social aumenta in maniera esponenziale e a volte possono accadere dei veri e proprio ‘miracoli di Natale’ con riavvicinamenti improbabili come quello notato dai suoi fan sotto alcuni post.

Flavio, le donne più belle ai suoi piedi

Flavio ha avuto donne bellissime al suo fianco, modelle e donne dello spettacolo. Una vita vissuta senza freni nella quale è riuscito ad avere anche due splendidi figli, il più piccolo? Nathan Falco Briatore, concepito con Elisabetta Gregoraci.

Il web non ha potuto fare a meno di notare che negli ultimi post, Flavio ha ricevuto le attenzioni di una delle modelle più belle e inviate del mondo: stiamo parlando di Naomi Campbell. Lei, una delle sue celebri ex, pare abbia di nuovo palesato un certo interesse nei confronti del noto imprenditore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Naomi Campbell (@naomi)



La modella, infatti, ha commentato il post con una faccina ed un cuoricino. Si deve già pensare ad un ritorno di fiamma? Ancora troppo presto per dirlo. L’importante, in ogni caso, è non provocare incendi.