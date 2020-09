Rompe il silenzio, Flavio Briatore. Lo fa in grande stile attraverso un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Il proprietario del Billionaire si è pronunciato in merito ai contagi da Covid-19 avvenuti in Sardegna.

Sul conto di Flavio Briatore è piovuto di tutto. Si sono susseguite teorie complottiste e accuse per i focolai di Covid-19 esplosi nel suo locale mondano a Porto Cervo. Contro di lui si sono scagliati politici a giornalisti, passando per centinaia di opinionisti e intellettuali progressisti.

Contagi da Covid-19 in Sardegna: Flavio Briatore rompe il silenzio ed espone il suo punto di vista

La diffusione dei contagi in Italia è aumentata esponenzialmente nel momento in cui gli italiani hanno fatto il loro rientro dalle vacanze in Sardegna. Tra i vip che hanno contratto il Covid-19, c’è stato anche il noto businessman Flavio Briatore.

Dopo un tempestivo ricovero e l’isolamento domiciliare obbligatorio, il settantenne torinese ha deciso di esprimere la sua opinione in merito a ciò che è accaduto nella regione Sardegna. Sempre dalla parte dei sardi, Mister Briatore ha rilasciato queste dichiarazioni:

“Il caso Sardegna è stato un attacco orchestrato politicamente. L’isola ha avuto 10 milioni di turisti e 1300 positivi, ed ecco che mediaticamente è passata come il focolaio dei focolai. Il messaggio era che qui tutti avevano il virus e in Emilia no: solo le discoteche di destra avevano il Coronavirus, quelle di sinistra no”

Un nuovo attacco alla sinistra, insomma. L’attenzione dell’intervista al Corriere della Sera si è spostata sulle condizioni di salute dell’imprenditore: