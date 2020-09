Flavia Vento ‘La storia dei cani? Una bufala’: il vero motivo dell’abbandono

Grande Fratello Vip 5, i reali motivi che si celano dietro l’abbandono di Flavia Vento: la soffiata di una nota influencer

Al suo esordio su Canale 5, la quinta edizione del Grande Fratello Vip già regala colpi di scena. Dopo nemmeno 24 ore dal suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, Flavia Vento ha deciso di abbandonare e ora è disperata: la soffiata di un noto influencer.

Grande Fratello Vip, Flavia Vento abbandona la casa

Lunedì scorso è andata in onda la prima puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini: Antonella Elia e Pupo sono gli opinionisti. Pochi giorni dal suo esordio, già non mancano colpi di scena. Subito dopo la messa in onda, Tommaso Zorzi si è sentito poco bene ed è andato a letto con la febbre 38.

Il giorno seguente, le sue condizioni di salute non sono migliorate e la redazione ha deciso di isolare il giovane per scongiurare l’eventuale rischio di contagio. Per fortuna, era solo una semplice influenza e il concorrente è rientrato in casa.

Dopo nemmeno 24 ore dal suo ingresso, Flavia Vento è scoppiata in lacrime e ha preparato le valigie per abbandonare il programma. Il motivo? Ha sentito la forte mancanza dei suoi cani.

Nonostante l’immediata uscita , la showgirl romana non è ancora riuscita a rivedere i suoi amici a quattro zampe e, a detta di Amedeo Venza, è triste perché è ancora in hotel.

Le parole del noto influencer

Tramite il suo account Instagram, Amedeo Venza ha rivelato di aver contattato telefonicamente la soubrette. Tra le lacrime, Flavia Vento gli ha confessato che sarebbe stata trattenuta in hotel, non riuscendo a vedere i suoi cani: