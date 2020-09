Flavia Vento ha mentito nel reality: la showgirl confessa ‘Ho finto per…’

Live – Non è la D’Urso, la clamorosa rivelazione di Flavia Vento: le parole della showgirl romana lasciano tutti senza parole

Flavia Vento è stata ospite della seconda puntata di Live – Non è la D’Urso. Nello spazio dedicato alle cinque sfere, la showgirl romana ha ammesso di aver detto una bugia durante la sua esperienza all’Isola Dei Famosi.

Live – Non è La D’Urso, la rivelazione di Flavia Vento

Uscita record nella storia del reality show di Canale 5. Flavia Vento, dopo solo ventiquattro ore dal suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, ha deciso di dire addio. Il motivo? Tra le lacrime, ha confessato di non poter fare a meno dei suoi amici a quattro zampe. Uno dei suoi cani, infatti, è cardiopatico e nel momento in cui ha saputo che non stava bene ha scelto di lasciare il Grande Fratello Vip 5:

“Ho un cane che è cardiopatico. Viviamo in simbiosi da 16 anni. Ho sentito che stava male e aveva bisogno di me. Ci ho pensato tutta la notte, avevo i brividi lungo la schiena”.

Durante lo spazio dedicato alle cinque sfere, la showgirl romana oltre a parlare del suo abbandono, si è lasciata andare in una clamorosa rivelazione sul suo passato.

Le parole della showgirl romana

La padrona di casa ha mandato in onda diversi filmati nel quale si vedeva la Flavia Vento piangere e ammettere di stare male. Durante la sua esperienza all’Isola dei Famosi, la showgirl romana ha confessato di soffrire di attacchi di panico.

Pare che l’abbia detto solo per lasciare la trasmissione:

“Io non ho mai avuto gli attacchi di panico perché non ne soffro. Io lì ho mentito a tutti”.

L’ex concorrente del GF Vip ha ammesso di aver detto una bugia. Queste sue parole hanno lasciato tutti senza parole.