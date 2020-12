Firenze, scoperti tre cadaveri in casa: i figli si sono tolti la...

Il drammatico ritrovamento è avvenuto questa mattina in un’abitazione a Figline Valdarno, in via Guinelli 1.

A lanciare l’allarme era stata la vicina di casa, che non vedendo più l’anziana donna e i due figli, ha allertato le forze dell’ordine.

Scoperti tre cadaveri in un appartamento

Una macabra scoperta quella fatta questa mattina dai vigili del fuoco di Firenze, che in un’abitazione di via Guinelli hanno scoperto tre cadaveri in avanzato stato di decomposizione.

A lanciare l’allarme è stata una vicina di casa, che non vedendo da diverso tempo i tre dirimpettai, ha allertato i vigili del fuoco.

I pompieri di Firenze hanno scassinato la porta e hanno scoperto la presenza dei 3 corpi, ormai senza vita da molto tempo.

Immediate sono quindi scattate le indagini, che hanno fatto emergere una triste verità.

Cosa si è scoperto?

Come riferisce anche Leggo, le tre persone trovate senza vita sono un’anziana donna di 77 anni e i due figli di 51 e 46 anni.

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, la 77enne sarebbe morta per via di un tumore contro cui lottava da diverso tempo.

I due figli invece, il maschio di 51 e la donna di 46, si sarebbero tolti la vita a seguito del decesso della madre.

Tutti sarebbero morti almeno un mese e mezzo fa.

I due figli avrebbero ingerito una massiccia dose di farmaci, per poi togliersi la vita con un coltello. Non è chiaro se sia stato l’uomo ad uccidere la sorella e poi a togliersi la vita o viceversa.

Al momento sono escluse violenze da parte di terze persone. La porta d’ingresso dell’appartamento era infatti chiusa dall’interno.

Le salme della donna e dei suoi figli sono state quindi trasferiti all’ospedale Careggi di Firenze, dove nei prossimi giorni saranno effettuati gli esami autoptici.

Resta da chiarire quale dei due fratelli abbia inferto il colpo mortale all’altro.