Orrore a Firenze, scoperti tre cadaveri in un appartamento: indagini in corso

A scoprire i tre corpi senza vita in avanzato stato di decomposizione sono stati i vigili del fuoco, che erano intervenuti per aprire la porta d’ingresso.

Ancora ignote le cause della morte.

Scoperti tre cadaveri in un appartamento

Orrore in un appartamento a Firenze, dove questa mattina sono stati rinvenuti tre cadaveri in avanzato stato di decomposizione.

Si tratta di un’anziana donna e dei suoi due figli. A fare la drammatica scoperta sono stati i vigili del fuoco che erano stati chiamati per forzare la porta dell’appartamento, che era chiusa dall’interno.

Come riferisce anche Tgcom24, le tre persone trovate senza vita sono una 77enne e i due figli di 51 e 46 anni, in un’abitazione a Figline Valdarno, in via Guinelli 1.

I tre corpi erano in avanzato stato di decomposizione.

Indagini in corso

Al momento sono in corso le indagini per accertare le cause della morte dell’anziana donna e dei suoi due figli.

Nessuna ipotesi su quella che potrebbe essere la causa della morte. Sul posto sono giunti gli uomini della Polizia scientifica per i rilievi del caso.

Ad allertare le forze dell’ordine sono stati i vicini di casa, che non vedendo la donna ed i figli da diverso tempo, hanno chiesto l’intervento dei pompieri.

Notizia in aggiornamento.