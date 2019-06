Firenze, mamma si da fuoco tra la gente: la terribile verità dietro questo folle gesto

A Firenze una tragedia dove una giovane mamma si è data fuoco tra i passanti, suicidandosi per una verità emersa solo dopo il folle gesto

Dramma a Firenze dove una donna ha deciso di darsi alle fiamme per la strada, davanti alla gente – tentando il suo ultimo gesto estremo.

Donna si da fuoco in mezzo ai passanti

Un giorno normale a Montelupo Fiorentino, fino a quando alle 16.30 sulla pista ciclabile una donna arriva con la propria auto e parcheggia.

Da quello che si evince dai testimoni che hanno assistito alla tragica scena, una volta scesa dalla macchina si è cosparsa di benzina – che aveva con sé – per poi darsi fuoco sulla pista ciclabile.

Una scena alla quale i passanti non hanno potuto fare a meno di assistere, intervenendo come possibile con borracce piene d’acqua o altri strumenti per spegnere le fiamme.

Immediata la chiamata e il soccorso del 118, accompagnati da Carabinieri e Vigili del Fuoco. Successivo l’arrivo dell’elisoccorso regionale Pegaso.

Il veloce trasporto all’ospedale però non ha salvato la donna, ricoperta da ustioni per il 90%. La salma è stata restituita alla famiglia, in quanto non necessaria l’autopsia visto tutto il tragico evento.

La verità dietro il folle gesto della giovane mamma

Separata dal marito e con figli, la donna – secondo la ricostruzione dei Carabinieri – ci sarebbe una delusione d’amore dietro questa folle decisione.

Da una prima analisi del cellulare, ci sarebbero alcuni messaggi molto particolari che annunciavano già questa intenzione molto diretta e folle.

Le indagini continuano per capire cosa possa essere successo di tanto grave, per arrivare ad un qualcosa di così estremo.