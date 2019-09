Firenze, due fratelli trovati morti in hotel dal padre: è giallo

Due fratelli trovati morti in un hotel a Firenze, trovati dal padre e che fanno scattare le indagini per un giallo inaspettato. Che cosa è accaduto?

Da una parte ci sono due fratelli trovati morti in un hotel a Firenze e dall’altra un padre che ha fatto l’orribile scoperta. Ma perché questa strana morte?

Il giallo dell’hotel di Firenze

E’ giallo per gli inquirenti che ora sono impegnati a capire cosa sia accaduto ai due giovani stranieri, trovati senza vita dal padre. Si tratta di due ragazzi di orgine belga di 20 e 26 anni – arrivati a Firenze con la propria famigli (padre e madre di uno dei due) per un giro turistico.

Secondo la prima ricostruzione del caso, i due ragazzi sabato sera si sono recati nella loro stanza per dormire. Domenica mattina, il padre non vedendoli arrivare per la colazione bussa alla porta senza ricevere alcuna risposta: pensando che stessero ancora dormendo è andato via.

Ma le ore passano e il genitore a quel punto si preoccupa e decide di contattarli telefonicamente. In quel momento fa scattare l’allarme e chiede al personale qualificato di aprire la stanza.

Una volta entrati la scoperta è terribile: i due sono nel letto privi di vita. Immediati i soccorsi che non hanno potuto far altro che confermare il decesso.

Che cosa è successo ai due turisti?

Sul posto arriva anche la Polizia così da far scattare immediatamente le indagini, parlando anche con i genitori per ricostruire la serata a le ultime parole dette dai ragazzi.

La Polizia scientifica è al lavoro per verificare la causa del decesso e, da una prima panoramica, non sono stati riscontrati segni di violenza. In camera sono però pervenute tracce di farmaci, alcol e stupefacenti che potrebbero essere la causa del dramma.

L’autorità competente ha disposto l’autopsia sui due corpi, al fine di dare un quadro chiaro a quanto accaduto ai due giovani turisti.