Firenze, dà a fuoco una donna dopo una lite: 48enne in gravi condizioni

Firenze, dà a fuoco una donna dopo una lite: 48enne in gravi...

Una lite in strada con un drammatico epilogo: una donna ha dato fuoco ad un’altra, che ora è ricoverata in gravissime condizioni. Il dramma nella notte a Firenze.

Ha dato fuoco ad una donna, al termine di una lite: è quanto accaduto la notte scorsa a Scandicci, in provincia di Firenze.

Lite in strada: getta benzina su una donna

Una lite finita con un tragico epilogo quella avvenuta la notte scorsa a Scandicci, Firenze, nel parcheggio di Villa Costanza.

Come evidenzia anche Tgcom24, la lite sarebbe nata tra due donne senza fissa dimora. Una 42enne, al termine del diverbio, avrebbe gettato della benzina su una 47enne, per poi darle fuoco.

La vittima, di origini nigeriane, è ora ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Firenze, per via delle ustioni riportate su tutto il corpo. Ad aggredirla una donna di origini romene, che è ora accusata di tentato omicidio ed è stata arrestata.

Le due, senza fissa dimora, forse erano in concorrenza per l’attività di prostituzione che nella zona è molto presente, anche se i motivi della lite non sono ancora del tutto chiari.

Arrestata una donna per tentato omicidio

Sul luogo del tentato omicidio sono accorsi i Carabinieri. Ad allertarli sono stati i residenti in zona, che hanno probabilmente sentito le grida d’aiuto della vittima.

La 47enne è stata trasferita all’ospedale San Giovanni di Dio del capoluogo toscano in gravi condizioni.

La donna che l’ha aggredita aveva ancora con sé tracce del liquido utilizzato per il tentato omicidio. Dopo aver confessato è stata quindi trasferita nel carcere di Sollicciano.