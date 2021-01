Firenze è una città che da tempo incoraggia la mobilità sostenibile, anche mediante l’uso dei monopattini elettrici.

Considerato che a breve sarà obbligatorio meglio acquistare un casco che garantisce una maggiore sicurezza,

Casco obbligatorio

Se a Londra viene fatto divieto dell’uso dei monopattini elettrici, nel nostro Paese poiché crescono gli incidenti anche gravi dovuti a scontri tra i mezzi, si corre ai ripari.

Si rende obbligatorio l’uso del casco sul monopattino elettrico e Firenze che punta sulla green mobility.

Un modo per migliorare la viabilità urbana a vantaggio della qualità dell’aria, dal 1° febbraio rende obbligatorio l’uso del casco sul monopattino elettrico.

Quale sarà da verificare, per ora nella delibera viene riportata la dicitura “idoneo”.

D’altronde come si legge sulla Gazzetta di Firenze, si sta incentivando ‘come mezzo di spostamento urbano’, avendo avuto un riscontro positivo tra gli utenti, con l’aumento dell’attivazione dei servizi di sharing di monopattini elettrici, il casco obbligatorio è quanto mai opportuno.

La scelta possibile

La domanda per deve acquistare è legittima: che tipo, potrà andare bene quello che utilizzano i ciclisti? Per ogni eventualità sarà bene visto che ben presto sarà obbligatorio acquistare un casco dia la maggiore sicurezza possibile.

Anche perché le cronache recenti hanno visto questo mezzo dall’apparenza di facile utilizzo essere protagonista di incidenti a volte mortali.

Imperizia alla guida, una certa estrema disinvoltura nella guida oltre che un incosciente mania di protagonismo nello scattare “selfie acrobatici”, all’origine di cadute disastrose.

In materia di caschi molti costruttori hanno studiato il tipo di casco fatto apposta per il monopattino, del tipo che copre le orecchie e la nuca, per intenderci con lo stile dei Jet per gli scooter.

Chi ne possiede già uno sa che è più pesante, tuttavia questo è garanzia di maggiore sicurezza.

Dunque il Comune di Firenze con l’ordinanza del Sindaco ha deciso, che anche i maggiorenni sui monopattini a propulsione in prevalenza elettrica, con il ‘comma 75 dell’art. 1 della Legge 160/2019 circolanti sulle strade comunali del proprio territorio, abbiano l’obbligo di indossare idoneo casco protettivo‘.