Vuoi essere più affascinante? Ecco cosa devi avere in casa

Avere fiori in casa ti permette di godere di tanti benefici per la salute e per le relazioni sociali.

Fiori in casa: ecco tutti i vantaggi che si possono avere.

Riducono lo stress

Avere fiori in casa permette di ridurre i livelli di stress provocati dal lavoro, dalla scuola o da altre attività particolarmente pesanti che incidono sul nostro corpo.

Migliorano l’umore e il tuo sex appeal

I fiori offrono l’opportunità di contatto con la natura, un’esposizione ambientale consolidata per la salute, pertanto l’umore ne trae vantaggio.

I fiori inducono rapidamente emozioni positive nell’uomo, proprio come altre piante si sono evolute per indurre diverse risposte comportamentali.

Non solo: ti rendono anche più affascinante e propenso a migliori relazioni sociali.

Rafforzano le tue relazioni

La ricerca ha scoperto che stare attorno ai fiori aumenta il livello di compassione che provano per gli altri e sono più disposti ad estendere una mano ai bisognosi.

In quanto tali, tendono a godere di migliori relazioni con gli altri. Per saperne di più su come essere coscienziosi può migliorare la tua relazione con il tuo partner romantico, scopri perché la scienza dice che le persone con questa caratteristica della personalità hanno un sesso migliore.

Aumentano la tua memoria

Ciò serve soprattutto per le persone avanti con gli anni, che spesso hanno problemi di memoria.

Secondo uno studio, le piante hanno sbloccano il meccanismo nel nostro cervello che governa piacere, memoria e forse anche trascendenza.

Ciò significa che, poiché i fiori sono così profumati e gli odori sono così fortemente legati ai ricordi, i fiori hanno il potenziale per attivarsi e quindi esercitare le parti del cervello associate alla memoria. Sorprendente!

Aiutano a dormire

La lavanda è stata a lungo considerata un grande aiuto naturale per dormire.

Per testare questa teoria, i ricercatori della Wesleyan University hanno chiesto a 31 uomini e donne di annusare l’olio essenziale di lavanda in certe notti in uno studio sul sonno e hanno scoperto che, quando lo hanno fatto, hanno riferito di sentirsi più riposati ed energici la mattina seguente.