Fiorello drasticamente dimagrito, il vero motivo dietro i chili persi

Rosario Fiorello sconvolge il suo pubblico, il conduttore di Rai Play dimagrito troppo, ecco la dieta particolare del presentatore

È ritornato più brillante che mai sulla Rai, parliamo appunto del bravissimo conduttore Rosario Fiorello che con la sua simpatia riesce sempre a stupire il suo pubblico, questa volta però in modo negativo. A quanto pare Fiorello è dimagrito un po troppo e questo desta preoccupazione per i suoi fan. Ma vediamo cosa è successo al conduttore

Fiorello molto dimagrito

Il conduttore di Rai Play è tornato sulla Rai dopo anni lontano dal mondo dello spettacolo. Fiorello però ha fatto preoccupare e non poco i suoi fan. Pare infatti che il conduttore sia apparso un po troppo dimagrito. Lo showman a quanto pare ha parlato di un regime alimentare che lo ha messo un po a stecchetto, facendogli perdere quei chili di troppo che davano fastidio suo suo corpo.

A quanto pare però Rosario non è l’unico a sperimentare diete che lo portano al dimagrimento eccessivo, a quanto pare ci sono molti personaggi dello spettacolo che fanno abuso di diete sperimentali.

Rosario e il digiuno

A quanto pare Fiorello non si sentiva molto a suo agio nel proprio corpo infatti col tempo aveva accumulato diversi chili. Ma a quanto pare Fiorello ha adottato una dieta non semplice da sostenere chiamata Dinner Cancelling, ovvero, dieta cancella cena. Il conduttore infatti ha spiegato in modo dettagliato la sua dieta in un intervista al settimanale Chi, in cui ha parlato nel dettaglio di questa sua dieta equilibrata.

Il regime alimentare adottato da Fiorello in pratica, consiste nel seguire un’alimentazione equilibrata nelle prime ore del mattino, mangiando appunto a colazione e a pranzo e uno piccolo spuntino nelle ore pomeridiane, In pratica Fiorello finisce il suo ultimo pasto alle 16 del pomeriggio, assumendo molti liquidi per evitare la disidratazione.

In pratica Fiorello digiuna la sera a cena poiché secondo questa dieta, mangiare a cena provocherebbe l’accumulo di calorie che non vengono smaltite durante le ore serali.

Insomma molto complicata da eseguire, ma Fiorello a quanto pare ad oggi si sente bene nel suo corpo e continua a praticare questa alimentazione.