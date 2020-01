Il tumore e quei noduli sospetti, Fiorello e il dramma per la malattia della sorella: lo sfogo nell’intervista

Rosario Fiorello, la dura malattia. La sorella del conduttore siciliano, grave tumore, ecco cosa ha raccontato a Ok-Salute e Benessere

Rosario Fiorello, conduttore e comico siciliano è uno dei conduttori pià amati di sempre. La sua simpatia e la sua ironia lo hanno sempre fatto brillare di luce propria. Quello che non sanno in molti è che Fiorello, ha dei fratelli, tra cui Catena Fiorello, la bravissima conduttrice e attrice siciliana.

Rosario Fiorello, Catena e il tumore

La bravissima attrice infatti ha parlato in una recente intervista a Ok- Salute e Benessere, della malattia che l’ha colpita quasi improvvisamente. Catena infatti, durante un controllo di prevenzione, si è accorta di avere qualcosa che non andava. La donna infatti, si è sottoposta a diverse visite prima di confermare che quello diagnosticato ufficialmente fosse un tumore.

La donna infatti si è sottoposta ad una prima mammografia a 40 anni, iniziando molto prima la prevenzione contro il tumore al seno, incominciando già intorno ai 35 anni. Con le continue visite, la donna ha scoperto di avere una frequente infiammazione dei dotti, niente di allarmante ma doveva tenere il tutto sotto controllo.

Catena, la prevenzione

La conduttrice infatti, ha seguito scrupolosamente i consigli del medico, che l’ha consigliata poi di sottoporsi ad una risonanza con liquido di contrasto. Ma la donna in preda al panico, non è riuscita a prenotare la visita. Fortuna vuole che Catena ritorna di nuovo al centro per una radiografia di tutt’altro genere, confessando al medico che la seguiva di non aver fatto ancora la risonanza. La reazione del medico per Catena è stata inaspettata. Il dottore infatti, ha rimproverato la donna, dicendole chiaramente di aver un tumore al seno.

La donna allora decide di consultare un medico del Policlinico Gemelli di Roma, in cui si è sottoposta ad un intervento d’urgenza per capire anche il tipo di tumore.

Al suo fianco in questo momento buio il fratello Rosario e la sorella Anna. I due hanno accompagnato la donna in questo duro cammino, ma a rendere le cose più leggere è stata l’ironia del fratello Rosario che ha cercato di rendere le cose più normali possibili.

«Quella mattina del 23 maggio con me ci sono mia sorella Anna e mio fratello Rosario, che fino all’ultimo riesce a farmi ridere per sdrammatizzare (…). Quando mi sveglio dopo l’operazione, quasi inconsciamente allungo una mano sotto l’ascella e mi accorgo che non ci sono medicazioni, dunque non è stata toccata. Non capisco se ho ancora il seno. Ma il sorriso del chirurgo è radioso quando mi racconta tutto: sotto quell’ombra c’erano ben tre noduli pronti a evolvere in qualcosa di maligno, ma io ero arrivata in tempo, e quindi era bastato asportare la sola area in cui si trovavano!»

Ma la sua lotta non è finita li, per essere sicuri di aver debettato il cancro, i dottori l’hanno sottoposta ad una seduta di chemioterapia, per ripulire la zona tratta. Oggi Catena sta bene e tiene particolarmente adesso, alla prevenzione del tumore al seno.