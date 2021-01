Fiorella Mannoia senza figli: il doloroso motivo della mancata maternità

Fiorella Mannoia ha concesso un’intervista al Corriere della Sera. La dolorosa confessione della cantante sulla mancata maternità.

Fiorella Mannoia è una delle icone della musica leggera italiana, tornata recentemente alla ribalta sul piccolo schermo.

L’artista romana è infatti alle redini di un nuovissimo Show in prima serata su Rai 1, La Musica che gira intorno, in due appuntamenti, il primo già andato in onda lo scorso 15 Gennaio 2021, mentre il secondo verrà trasmesso il prossimo 22 Gennaio 2021.

Di recente la Mannoia si è raccontata in una lunga intervista al Corriere della Sera, ove ha rivelato alcuni dettagli molto intimi relativi alla sua sfera privata.

La relazione con Carlo De Francesco

Come è noto l’amatissima cantante romana è legata dal 2007 al musicista e produttore discografico Carlo De Francesco, di 26 anni più giovane.

Sempre molto riservata sul suo privato, Fiorella Mannoia ha fatto alcune dichiarazioni al Corriere cercando di spezzare gli stereotipi che girano intorno ad una coppia ‘anomala’ come la loro:

‘Innanzitutto il compagno più giovane deve essere più maturo della sua età’

e poi:

‘Diciamo la verità, fra noi due il più vecchio è lui. Io sono molto più matta, lui è posato’

ha detto Fiorella Mannoia la quale ha proseguito rivelando che lui e il suo amato Carlo sono caratterialmente ‘complementari’, un aspetto che rappresenta il segreto della longevità della loro relazione. Poi la dolorosa confessione.

Fiorella Mannoia: ‘Non l’ho mai accettato’

L’intervista sposta poi il suo focus su un argomento molto delicato.

La cantante romana rivela il motivo per cui non ha avuto figli, ammettendo che c’è stato un periodo in cui ne avrebbe voluti, ma non sarebbero mai arrivati:

‘questo stereotipo per cui la donna per forza deve farle figli, altrimenti è donna a metà: non l’ho mai accettato’

ha detto l’artista, schierandosi a favore anche di tutte quelle donne che per scelta decidono di non avere figli, e ancora, sulla sua mancata maternità:

‘Io non ho avuto figli. C’è stato un periodo in cui li avrei voluti e non sono arrivati ma oggi non mi mancano’

ha detto al Carriere ricordando la sua ultima visita dal ginecologo, dove lo specialista allora già anziano le disse che dalla vita purtroppo non è possibile avere tutto, dovendosi dunque ritenere fortunata per ciò che aveva costruito, riferendosi alla sua carriera. Un boccone amaro da mandare giù inizialmente.

E ancora, sui percorsi assistiti per la fertilità:

‘Per averli non ho fatto percorsi alternativi: sono dolorosi’

ha dichiarato alla celebre testata, ammettendo di aver dovuto accettare il proprio destino.