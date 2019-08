Fiorella Mannoia, chi è: età, fidanzato, carriera e curiosità

Fiorella Mannoia è una delle cantanti più riconoscibili del nostro panorama musicale italiano, proprio per merito della timbrica unica. Nata il 4 aprile del 1954 sotto il segno dell’Ariete, della sua vita privata si conosce poco perché – da sempre – molto discreta e riservata.

Fiorella Mannoia, fidanzato, matrimonio, figli e vita privata

Nonostante la sua voglia di assoluta privacy, si è scoperto il suo fidanzato: il professore di canto di Amici di Maria De Filippi, Carlo Di Francesco. L’uomo è anche produttore musicale e membro della sua band. La coppia ha catturato l’attenzione dei media anche per la differenza d’età: 26 anni.

“La vecchiaia è faccenda di corpo, di muscoli. Per il resto è un’invenzione. La vecchiaia non esiste”.

Prima della relazione con Carlo Di Francesco, Fiorella Mannoia è stata legata al musicista Piero Fabrizi. Prima ancora, ha avuto una relazione con il produttore Memmo Foresi. La celebre artista romana non si è mai sposata e con molta probabilità, non lo farà mai.

“Il matrimonio non l’ho mai ritenuto una priorità. Le coppie devono stare assieme finché c’è amore. Ho sempre creduto che fosse eterno, però ho sempre pensato anche che la porta era aperta, sia per me che per lui. Forse questo non sposarmi era dettato dal desiderio di non vedere quella porta chiusa”.

Sempre in merito alla famiglia e la progettualità, non ha voluto nemmeno figli:

“C’è stato un periodo in cui li avrei voluti e non sono arrivati ma oggi non mi mancano”.

Tutte le curiosità e l’arresto della stalker

Sapevate che Fiorella Mannoia ha iniziato la carriera come controfigura? Il padre era uno stuntman e le ha procurato i primi ingaggi. Proprio per questo motivo, ha fatto anche la controfigura di Monica Vitti. È molto legata alla sua famiglia e quando era piccola, suo padre non le raccontava fiabe ma le storie dell’opera. Si batte ogni giorno per difendere i diritti delle donne. Nel luglio del 2019, la polizia ha fermato la stalker che da tempo la perseguitava con appostamenti sotto la sua abitazione ubicata nel quartiere romano di Torpignattara.