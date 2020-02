Fiore Argento, chi è l’ex fidanzata di Pietro Delle Piane e sorella di Asia

Chi è Fiore Argento, l’ex fidanzata di Pietro Delle Piane con la quale l’uomo si sarebbe visto mentre la fidanzata Antonella Elia è nella casa del Grande Fratello Vip

Scopriamo tutti i segreti di Fiore Argento, la figlia di Dario Argento ed ex fidanzata di Pietro Delle Piane, paparazzata assieme all’uomo, mentre l’attuale fidanzata Antonella Elia è impegnata nella casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello Vip 4.

Chi è Fiore Argento

Fiore Argento è un personaggio noto al grande pubblico per essere stato legato a quello di Pietro Delle Piane, fidanzato di Antonella Elia, nota show girl e valletta di Mike Bongiorno e attuale concorrente del Grande Fratello Vip.

La donna nasce il 5 gennaio del 1970 dalla relazione fra il celebre regista Dario Argento e l’ex moglie Marisa Casale. Lei e Asia Argento sono dunque “sorellastre”, figlie di madri differenti, in quando la mamma della regista italiana è invece Daria Nicolodi.

Curiosità e indiscrezioni

Di Fiore Argento se ne sta parlando molto per via di alcune indiscrezioni trapelate sul web e che coinvolgono la donna e l’ex fidanzato Pietro Delle Piane.

L’uomo, infatti, mentre la sua fidanzata Antonella Elia è nella Casa del Grande Fratello Vip, avrebbe rivisto la sua ex fidanzata.

Delle Piane non ha ancora proferito parola in merito alle foto che lo ritraggono in compagnia della sua ex, ma secondo i fan del programma di Canale 5 presto potrebbe esserci un faccia a faccia tra la Elia e il partner.

In compenso, nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Antonella Elia ha già avuto modo di vedere le immagini incriminate e non ha per nulla reagito bene, dichiarando, tra le altre cose: