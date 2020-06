Fionn Whitehead, chi è l’attore protagonista di Dunkirk?

Chi è Fionn Whitehead, il celebre attore inglese noto per il war movie di Nolan, Dunkirk, e per il film di Black Mirror: Bandersnatch

Scopriamo insieme tutti i segreti di Fionn Whitehead, dall’infanzia a i nostri giorni!

Chi è Fionn Whitehead

Nasce a Londra, il 18 luglio del 1997, sotto il segno zodiacale del Cancro. Inizia a recitare nell’Orange Tree Theatre a 13 anni, dopo di che frequenta il Richmond College ed entra nel corso estivo del National Youth Theatre.

Il debutto del giovane attore avviene in televisione, nella miniserie “HIM”, in cui interpreta HIM, appunto, un giovane dalla complicata vita familiare che deve fare anche i conti con dei poteri soprannaturali.

Nel 2016 viene scelto com protagonista del film di Christopher Nolan, il war movie Dunkirk, distribuito nelle sale mondiali nell’estate del 2017. Il regista ha dichiarato di essere rimasto impressionato dall’attore sin dalla prima volta che lo ha visto recitare.

L’attore viene nominato due volte agli ALFS Award: la prima l’aveva per Dunkirk, la seconda per The Children Act – Il verdetto, dove interpreta un ragazzo malato terminale che rifiuta una trasfusione di sangue per via del suo credo.

Whitehead è noto anche per essere stato protagonista di Black Mirror: Bandersnatch, il film interattivo originale Netflix, diretto da David Slade nel 2018.

Vita privata e curiosità

Nonostante la grande notorietà acquisita dall’attore, non si conoscono molti dettagli relativi alla sua vita privata. Si sa che sin da piccolo ha avuto diverse aspirazioni, tra cui la chitarra, il rugby e la break dance.

Il giovane, dal 2015, ha lavorato in un coffee shop a Waterloo, nella Central London, senza tuttavia abbandonare il mondo della recitazione.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, l’attore dovrebbe essere al momento single. Infine, secondo alcune indiscrezioni, non avrebbe mai avuto relazioni con personaggi del mondo dello spettacolo.