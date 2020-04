Una carneficina al Trono Over di Uomini e Donne. Nell’ultima puntata del dating show di Canale 5, trasmessa lunedì 27 aprile, ha avuto luogo un feroce botta e risposta tra la dama Gemma Galgani e l’opinionista Tina Cipollari.

La 70enne torinese non perdona l’ostilità della 54enne romana, la quale l’aveva accusata di invidia sfrenata e apostrofata come immatura e gelosa della tronista Giovanna Abate. Il momento di défaillance estrema e il pianto incontrollato della dama aveva, infatti, urtato il sistema nervoso della severa opinionista di Uomini e Donne.

La sferzante pupilla di Maria De Filippi non si lascia intimorire dal livore della dama piemontese e la manganella con parole al vetriolo:

“Basta fare la puritana, che sappiamo bene come la pensa… Si è sempre lamentata di quelli che non prendevano l’iniziativa subito!

Sta piangendo per il modo differente di essere corteggiate…Ma ti rendi conto che questi sono ragazzi giovani? Lei vorrebbe che questi ragazzi giovani corteggiassero lei! Adesso a mettersi in competizione…”