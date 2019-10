Soffri di tosse cronica? Ecco l’alimento che dovresti immediatamente introdurre nella tua dieta

Finocchio per alleviare la tosse cronica e non solo: ecco tutti i benefici di questo importante alimento

Dieta del finocchio: perché conferisce una pancia piatta?

Il finocchio è forse meglio conosciuto come un’erba: anche mangiare il finocchio crudo può essere nutriente.

Secondo l’USDA, 1 tazza di questo alimento crudo contiene circa 360 mg di potassio. Ciò è circa il 7 percento del valore giornaliero raccomandato di 4.700 mg.

Il potassio è fondamentale per gestire la pressione alta. Mangiare abbastanza cibi ricchi di potassio come il finocchio può anche aiutare a promuovere la funzione renale, la salute delle ossa e la forza muscolare.

Inoltre, secondo una ricerca condotta sui benefici di questo cibo sulla salute dell’uomo, fa notare che i possibili effetti che la pianta potrebbe sul corpo, riguardano l’alleviare i sintomi della menopausa.

Ma sono necessarie ulteriori ricerche su come il finocchio possa adattarsi alla medicina alternativa, osservano gli autori. Per ora è troppo presto per sapere se mangiare finocchio o assumere integratori di finocchio potrebbe essere utile per le donne in menopausa.

Esso è talvolta usato anche come diuretico. Alcune persone aggiungono la pianta al tè o la mescolano con acqua, sciroppo e sale.

Gli effetti diuretici sono talvolta usati nella speranza di aiutare a trattare la pressione alta, anche se questo effetto richiede anche ulteriori ricerche.

Altri benefici per la salute di questo alimento:

Antinfiammatorio per patologie oculari, come il glaucoma

Sollievo dalla tosse cronica

Alleviamento di flatulenza e altri disturbi gastrointestinali

Sollievo per il dolore infantile alla dentizione

Aumento del latte materno

Antidoto per piante velenose

Alcuni di questi presunti benefici sono correlati alle proprietà antibatteriche e antinfiammatorie.

Mangiare piante del genere potrebbe produrre questi benefici, ma sono necessarie ulteriori ricerche per sapere se gli integratori e gli oli di finocchio producono lo stesso effetto.

Pertanto, è bene consultare il medico per capire se tale alimento può essere utile anche per te.