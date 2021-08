E’ durato poco l’amore tra Lucrezia Lando e Marco De Angelis, i due protagonisti assoluti dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle: scopriamo cosa è successo.

La vincitrice della scorsa edizione dello show di Milly Carlucci ha raccontato il motivo di questa drastica decisione: tutti i dettagli.

Lucrezia Lando e Marco De Angelis a Ballando con le Stelle

Li abbiamo conosciuti nello storico show di Milly Carlucci, Ballando con le stelle.

Si scoprì che stavano insieme solo perché entrambi ebbero problemi con il covid 19 e si assentarono quindi dal programma nello stesso momento.

In quel periodo il gossip è impazzito, anche se hanno fatto di tutto per mantenere la loro love story fuori dai riflettori, non ci sono riusciti.

Da quel momento, infatti, i due si sono mostrati più affiatati che mai ed oggi sempre pubblicamente, hanno rivelato che si sono lasciati.

Scoppia quindi un’altra coppia di maestri di Ballando con le stelle, a spiegare il motivo è stata Lucrezia Lando, scopriamo cosa ha detto.

Lucrezia Lando e Marco de Angelis, si sono lasciati

Lucrezia ha raccontato il motivo per cui tra lei e Marco è finita.

A quanto pare, sembra che tra di loro non ci sia più passione e lei in questo momento vuole concentrarsi maggiormente sulla sua carriera, infatti, ha rivelato:

“Ho capito che l’amore in questo momento era un freno alla mia ambizione di migliorarmi. Ma forse la colpa è stata anche della passione, che era finita.”

Ha inoltre augurato al suo ex tutto il bene del mondo, facendo quindi capire che tra loro non è finita male, sono in buoni rapporti.

E adesso che cosa succederà con Ballando? anche Veera Kinnunen e Stefano Oradei hanno partecipato allo show dopo la fine della loro relazione.

Non ci resta che aspettare settembre per vedere cosa accadrà tra i due.

Leggi anche –> Elisa Isoardi scoppia il caso, Milly Carlucci confessa tutto