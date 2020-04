Finale GF Vip, incredibile reunion: tutti in studio nonostante la pandemia

Il Grande Fratello Vip aggira le misure restrittive per l’emergenza Coronavirus e organizza un rivoluzione mai avvenuta prima. Grazie all’ultima trovata di Alfonso Signorini, tutti i concorrenti di questa edizione saranno presenti alla finale dell’8 aprile.

Il GF Vip 4 è allo sbaraglio? Tra gli autori del celebre reality show Mediset c’è chi lancia la proposta di organizzare una sorta di rimpatriata tra concorrenti, esattamente per la finale di mercoledì 8 aprile.

Proprio così, l’ultima assurda idea di Canale 5 sarebbe quella di coinvolgere tutti i protagonisti di questa edizione. L’iniziativa, date le numerose difficoltà nel realizzarla a causa dell’emergenza Coronavirus, potrebbe sembrare perlopiù una boutade.

Una reunion per la Finalissima

Alla faccia della pandemia, penseranno molti di voi. In realtà non è affatto come sembra. Il previdente e accorto conduttore Alfonso Signorini sa il fatto suo e non finisce mai di stupire il suo pubblico.

Mercoledì 8 aprile i telespettatori, infatti, assisteranno a quella che potrebbe esser definita una vera e propria rimpatriata autorizzata. L’inedita rivoluzione per la finalissima consisterebbe nell’avere, mediante collegamento Skype, tutti gli eliminati di questa edizione.

Sulla base di tali indiscrezioni si può evincere non esserci nessuna violazione delle disposizioni attuative del decreto-legge, recante misure urgenti per fronteggiare la pandemia da Coronavirus. Sarà dunque una bellissima ed emozionante reunion quella che si terrà mercoledì prossimo in prima serata su Canale 5.

La modalità della suddetta rimpatriata sorprenderà i telespettatori e li farà riflettere sulla gravità dell’emergenza epidemiologica che ha investito il nostro Paese. Prima d’ora, una finale del Grande Fratello in collegamento web, non è mai avvenuta nella storia del noto reality.

Gli aficionados della trasmissione attendono con fibrillazione una serata conclusiva divertente e spensierata, durante la quale gli ex gieffini parteciperanno attivamente dalle loro abitazioni e commenteranno, assieme ad Alfonso Signorini e l’opinionista Pupo, la proclamazione del vincitore di questa edizione.