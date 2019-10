Filippo Penati, morto a 67 anni l’ex Presidente della Provincia di Milano

E’ morto Filippo Penati, l’ex presidente della provincia di Milano ed ex Sindaco di Sesto San Giovanni. Ricordato come un vero leader

Filippo Penati è morto dopo aver combattuto con coraggio una lunga malattia. La sua vita ricordata dai colleghi e familiari, con una nota di tristezza per la perdita di un leader.

Chi era Filippo Penati?

Dopo una lunga malattia si è spento l’ex presidente della provincia di Milano ed ex Sindaco di Sesto San Giovanni, leader del centrosinistra di tutta la scena lombarda.

Come Sindaco è rimasto in carica dal 1994 al 2001 mentre come Presidente della provincia di Milano dal 2004 sino al 2009.

Una lunga carriera fatta di successi e qualche ostacolo, che lo vedonon anche come candidato a governatore della Regione Lombardia.

Non solo, perché come politico ha fatto la sua lunga strada nel Pci – Ds e poi Pd – dovendo interrompere tutto nel 2011 e affrontare uno dei periodi più bui della sua vita.

Una malattia è il secondo momento buio della sua vita che lo ha portato via, lasciando un ricordo indelebile non solo ai familiari ma anche ai suoi fedeli collaboratori.

Le accuse per corruzione e finanziamento illecito

L’ex Sindaco è stato portato in Tribunale per l’annosa faccenda dell’inchiesta sul Sistema Sesto, con accusa di corruzione e finanziamento ai Partiti illecito. Gli inquirenti nelle loro indagini avevano trovato un intreccio ingarbugliato tra politici, imprenditori, soldi e promesse varie.

Si è parlato anche di tangenti per la riqualificazione di quella che era l’area Falck. Tutte accuse che poi vengono accantonate, assolvendolo in primo grado e successivamente in appello nel 2017.