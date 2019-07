‘Colpito da un malore in nuoto’ Filippo Magnini, intervento eroico d’urgenza

Filippo Magnini, l’ex nuotatore e attuale compagno di Giorgia Palmas, salva la vita ad un bagnante, il gesto eroico del campione italiano

Filippo Magnini ex nuotatore italiano, ha compiuto un gesto che di certo non è passato inosservato ai tantissimi fan. Il giovane compagno di Giorgia Palmas, ex velina del bancone di Striscia La Notizia, con cui ormai fa coppia fissa da tempo, ha salvato la vita ad un uomo.

Filippo Magnini salva la vita ad un turista

Filippo Magnini nuotatore professionista di Pesaro, si è reso protagonista di una vicenda che lo ha reso ormai agli occhi di tutti, un grande eroe. Come ha riportato l’Ansa, il giovane Filippo, mentre era in vacanza con la sua compagna Giorgia, nella bellissima Sardegna, ha salvato la vita ad un uomo

Il giovane nuotatore, secondo quanto riportato da alcuni giornali, avrebbe salvato la vita ad un bagnante in difficoltà. Tutto si sarebbe complicato quando il turista in questione era con degli amici sulle spiagge della Sardegna. Il ragazzo, nel tentativo di raggiungere il loro gonfiabile, che a causa della corrente era ormai all’argo, si è sentito male in acqua. Probabilmente una crisi respiratoria ha messo in pericolo la vita del bagnante. Il ragazzo, non abituato alla fatica ha rischiato seriamente di avere un malore in acqua.

Ma Filippo era nelle vicinanze e fortunatamente si è accorto di quello che stava per accadere:

“Ho fatto solo quello che dovevo”.

ha dichiarato il campione Filippo. Un gesto davvero eroico da parte del nuotatore che oggi non fa altro che far parlare di se.

Giorgia Palmas e Filippo, amore e relazione

Oggi il ragazzo si trova sulle spiagge della Sardegna insieme alla sua compagna Giorgia Palmas, dove si godono le vacanze estive, dopo un anno di duro lavoro. I due sembrano essere molto innamorati, tanto che a Verissimo, hanno annunciato che in un imminente futuro, ci sarà un matrimonio e chissà magari, progettare di allargare la famiglia.