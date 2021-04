Filippo Magnini nel 2007 conquistò un oro ai mondiali di nuoto svolti a Melbourne, in Australia, nei 100 metri stile libero.

Filippo Magnini è stato uno dei nuotatori italiani più famosi degli ultimi anni. Sono molteplici, infatti, le competizioni in cui l’uomo ha vestito i colori azzurri, arrivando, molto spesso, persino a posizionarsi sul podio.

Dopo aver provato diversi sport Magnini si affiderà al nuoto sotto consiglio del medico

Magnini è nato il 2 febbraio del 1982 a Pesaro e sin da bambino mostra una grande passione verso lo sport in generale, arrivando a correre sui pattini a rotelle e giocare a basket. Dopo aver provato anche con il tennis, sarà il suo medico a consigliargli il nuoto.

Magnini così approda alla squadra del “Vis Sauro Nuoto” dove in età adolescenziale vincerà molteplici premi. Subito dopo, inoltre, inizierà finalmente a dedicarsi all’agonismo. A soli 16 anni, infatti, Magnini riceve già la sua prima convocazione per rappresentare l’Italia.

Grazie ai premi vinti l’atleta già a 16 anni verrà convocato dalla nazionale

Due anni dopo Filippo si concentrerà nell’affinare due stili in particolare, il rana ed il libero. Dopo essersi diplomato, inoltre, il nuotatore si trasferisce a Torino dove entrare nella squadra dei “Rari Nantes” dove inizierà ad allenarsi con Claudio Rossetto.

Nella sua carriera, infine, Magnini ha conquistato ben 17 medaglie d’oro europee. Carlo Azeglio Ciampi nel 2005, grazie alle sue prestazioni sportive, lo nominerà Cavaliere della Repubblica.

Dopo aver chiuso la sua carriera nel 2016 Filippo Magnini ha avviato una sua attività, la Remind – Know to win, un tour in giro per l’Italia, totalmente gratuito, creato per sviluppare una base di nozioni fondamentali per un rapporto sano con lo sport.

Passando alla vita privata dell’atleta, quest’ultimo avrebbe dovuto sposare la sua compagna, Giorgia Palmas, nel marzo 2019 ma è tutto slittato a causa della pandemia. Infine, il 25 settembre del 2020 la coppia ha avuto la loro prima figlia, Mia.

