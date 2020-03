“Aiutateci, per favore”, Filippo Calvisio scomparso nel nulla: l’appello dei genitori

L’appello disperato di due genitori che chiedono di trovare il prima possibile loro figlio Filippo Calvisio, scomparso nel nulla il 28 febbraio. Che cosa gli è accaduto?

Il ragazzo è scomparso nel nulla e ora i genitori lanciano un urlo di disperazione, chiedendo aiuto a chiunque. Dove è andato Filippo Calvisio?

La sparizione di Filippo Calvisio da Torino

Sono ore di paura e apprensione per i genitori e gli amici di questo ragazzo che non da più notizie dal 28 febbraio.

Filippo era alla stazione di Oulx ed è salito su un treno per Bardonecchia – Torino, come da testimonianze. Il giovane però non è mai arrivato a destinazione.

I genitori si sono recati dai Carabinieri di Sestriere il 1° marzo per sporgere denuncia: il padre preoccupato per questo silenzio inusuale ha deciso di prendere provvedimenti e chiedere aiuto ai militari dell’arma.

I genitori evidenziano – come si legge tra i media locali e sui post di Facebook – che Filippo non ha il suo cellulare, non ha soldi e nn ha bagagli.

La richiesta di aiuto per ritrovare Filippo

Ora i genitori lanciano un appello e chiedono che chiunque possa averlo incontrato o lo incontri nei prossimi giorni, di contattare subito il 112. Qualsiasi informazione potrebbe essere preziosa per favorire le indagini e le ricerche del ragazzo.

I familiari in un post di Facebook scrivono:

“se qualcuno dovesse vederlo o sentirlo, per favore avvisi le forze dell’ordine. Non lo si vede da venerdì mattina dalla stazione di Oulx”

Evidenziando nuovamente che il ragazzo si trova ora senza soldi e senza cellulare:

“sono state allertate le forze dell’ordine, ma altri occhi fanno sicuramente bene”

Altri possibili aggiornamenti nelle prossime ore.